Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Színház- és Filmművészeti Egyetem ünnepi megemlékezést tart az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából. Az ünnepségen bemutatják az Uránia Nemzeti Filmszínház fejlesztéseit, és köszöntik az újonnan megalakult hallgatói önkormányzat tagjait. Program: 11:00: ünnepi beszélgetés Bodrogi Gyula és Dózsa László színművészekkel ’56-os emlékeikről.

– szól az SZFE közleménye.

A dolog pikantériája az, hogy Dózsa László színművész, rendező az '56-os emlékévben (2016.) azzal bukott le, hogy nem is ő szerepel azon az '56-os plakáton, amelyre akkor az ő nevét írták és mindenhol reklámozták. Mindenki – Schmidt Máriáék is – végig Dózsát védték, állítva, hogy igenis ő szerepel a képen. Végül a bíróság is úgy ítélte meg, hogy a Pruck Pál látható a plakáton, ez után már elkerülhetetlen volt a színvallás és a bocsánatkérés.

