Márki-Zay: a Fidesz már csomagol

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje úgy látja, hogy a Fidesz már készül a leváltására.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az látszik, hogy a Fidesz már csomagol. Egyre több fideszesen érezzük az elbizonytalanodást

– kezdi csütörtök délutáni posztját Márki-Zay Péter. Majd példákkal is alátámasztja:

Látjuk, hogy Mészáros-birodalom egy része egyre inkább külföldön fektet be. Az Orbán-család is kifelé költözik az országból. Egyre inkább egyértelmű számukra, hogy a jövő évi választás minden csalás, minden befolyásolás, minden terror, minden megfélemlítés ellenére is, akár az ő vereségükkel is végződhet

– vélekedik. Majd még több példát említ: felhozza például Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyészének esetét, akit Márki-Zay szerint „bebetonoztak a hatalmába”, de ír a Médiatanács hirtelen menesztett elnökéről is, aki után még 9 évre a Fidesz nevezhet ki valakit. Mindezt annak tudja be, hogy már a Fidesz is úgy gondolja: van reális esély arra, hogy a jövő évi választások az ő vereségükkel végződnek.

