Török Gábor: Márki-Zay egy antipolitikus, egy rendszerhiba és pont ebből fakad az ereje

Török Gábor szerint nehezen tagadható, hogy a Fidesznek nagy meglepetés volt a hódmezővásárhelyi polgármester előválasztási sikere, ami számukra a lehető legrosszabb forgatókönyv – írja a hang.hu.



Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az elemző szerint azzal, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét a fideszesek leőrültözik, magukat akarják nyugtatni, de ebbe némi félelem is vegyül. Mivel egy őrült kiszámíthatatlan, nem lehet rá felkészülni

Bármi is történik, az most a színfalak mögött történik. Most csak annyit látunk, hogy az ellenzék nem vált egységesen cselekvő politikai erővé. A pártok többsége még a köldöknézegetésnél tart, a megválasztott miniszterelnök-jelölt pedig járja a saját útját