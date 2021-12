Novák Katalin csak a második volt a sorban? Kiderült, kinek ajánlották fel először a köztársaságielnök-jelöltséget

Az ATV-nek adott interjújában Gulyás Gergely elmondta, Orbán Viktor először Kövér Lászlóval beszélt az államfői székről – írja az Index.hu.



Fotó: MTI/Mónus Márton

A miniszterelnök vele beszélt először, ő egyértelműen jelezte, hogy ahogy korábban, úgy most sem szeretné elfoglalni az államfői széket

- jelentette ki Gulyás Gergely az ATV-nek.

Arra a felvetésre, hogy „Kövér László jelölése felért volna egy provokációval”, a miniszter azt mondta: nem gondolja így, és a „legjobb meggyőződéssel” támogatta volna.

- tette hozzá.

Azt is kifejtette:

Hozzátette:

Novák Katalin négy idegen nyelven beszél, közgazdász, de hallgatott jogot is, tanult Franciaországban és az Egyesült Államokban, három gyermekes családanya, tíz éve alakítja azt a kormányzati családpolitikát, amelyet még az ellenzéki szavazók többsége is elismer. Ahogy a miniszterasszony és a nevével fémjelzett családpolitika nemzetközi elismertsége is kiemelkedő