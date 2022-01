A kis cégeket megviselheti, hogy az infláció miatt emelkedő költségeik mellett még bért is kell emelniük

A kötelező minimálbér-emelés és az infláció nem lesz jó hatással a kisebb cégekre szakszervezeti vezetők szerint.

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke, Székely Tamás szerint elhúzódó bértárgyalások jöhetnek, mert sok olyan munkáltató van ugyanis, amely még a 2022-re számolt 5,1 százalékos, inflációt kompenzáló béremelést sem akarja megadni – nyilatkozta a 24.hu-nak.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Ez már csak azért is baj, mert idén majdnem 20 százalékkal nőnek a legkisebb bérek a lap szerint: 200 ezer forint lesz a minimálbér és 260 ezer forint a bérminimum (bruttóban). Emiatt a kisebb cégeknél is minimum 10, de inkább 15 százalékos béremelést kell adniuk a munkáltatóknak.

Székely a lapnak egy gyógyszerészeti céget említett név nélkül, ahol sávos, átlagban 10 százalékos emelés várható. Az elnök szerint tavaszig, de akár májusig, júniusig is elhúzódhatnak a tárgyalások, de a szakszervezet ragaszkodik hozzá, hogy bármeddig is húzódik a megállapodás, annak január 1-ig visszamenőlegesnek kell lennie.

Ahol sikerült a megállapodást tető alá hozni, ott nagyobb emelés is létrejött. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke a 24.hu-nak azt nyilatkozta, a 202 alapszervezetük közül mintegy harmincnál, amelyek nagyobb cégeknél (3-400 fős dolgozói állomány) vannak, már megvolt a bértárgyalás, a legalacsonyabb emelés 6,5 százalékos, ám akad olyan logisztikai cég, ahol 27 százalékos bérfejlesztést ajánlott a munkáltatói oldal.

A bérmegállapodások kapcsán az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke, Németh László volt a legpesszimistább. Ő úgy látja, hogy az elszálló infláció és a minimálbér-emelés által okozott bérnyomás mellett a vállalatok költségei is nőnek, és legalább 10, de inkább 15-20 százalékos pluszt kellene adni, hogy a bérfeszültséget elkerüljék. Viszont ez a kis- és mikrovállalkozásoknak súlyos terhet jelenthet. emellett a kisebb cégeknél áremelés is lehet, mert másként nem tudják kigazdálkodni a béremelést.

"Sok ágazatot nem érint a garantált bérminimum emelése, mert annál magasabbak a bérek, viszont a 41 ezer forintos emelés (219 ezer forintról 260 ezer forintra) felfelé tolja a többi bérkategóriát is – mondta Székely Tamás. A jelenlegi 250–270 ezer forintos bérsávokban jelentős emelésekre lesz szükség, ha meg akarják tartani a cégek az embereiket. Alighanem hatással lesznek a bértárgyalásokra a központi béremelések is. Ahol az állam a munkáltató, több szférában két számjegyű béremelést jelentett be, például a bölcsődei dolgozóknál 20 százalékról van szó. Azt hihetik más munkáltatóknál dolgozók, hogy nekik is jár, mondjuk, ekkora emelés, és ahol irreális ekkora mérték, ott nagyon nehéz lesz kezelni ezeket a dolgozói elvárásokat – vetítette előre László Zoltán.

A mostani, 20 százalékot közelítő minimálbér- és bérminimum-emelést meg kellett már lépni, mert a régióban is nagyon le voltak maradva a magyar bérek – mondta Székely Tamás. Kérdés, a mostani emelés milyen hatással lesz az átlagkeresetre. Az MNB decemberi inflációs jelentése alapján arra számít, hogy nagyjából az átlagbérig éreztetheti hatását a legkisebb bérek emelése.

A kormány a versenyszférában 12,7 százalékos béremelést vár 2022-ben, és a Pénzügyminisztérium úgy számolt, hogy a 4 százalékos adócsökkentéssel finanszírozhatóvá válik a béremelés. Ez Székely Tamás szerint is helytálló"

- olvasható a cikkben.

A lapnak nyilatkozók megemlítették a külföldi munkaerő kérdését, sok cégnél, ahol nagy a munkaerő-igény, jellemzően egyre több külföldi munkást csábítanak oda dolgozni, egyes gyárakban már többen is vannak, mint a hazai munkások.

Az IPOSZ elnöke pedig azt említette meg, hogy az elszálló infláció és béremelési igény szorítása miatt főként a kisvállalkozások közül egyre többen adják vissza a vállalkozást, és feketén dolgoznak tovább a lakossági szolgáltatásoknál – ezzel viszont azokat szorítják ki a piacról, akik tisztességesen igyekeznek végezni a munkájukat. Vagyis a béremelési kényszernek és az inflációnak lehet olyan kivetülése, hogy emiatt szürkülni, feketedni kezd a gazdaság.

Székely Tamás szerint ahol a költségek kitermelése problémás (ő a mnimálbérnél és a garantált bérminimumnál magasabban lévő kategóriákat sorolja ide), ott elképzelhető, hogy papíron részmunkaidőssé válnak a nyolc órában foglalkoztatottak. Ahol pedig nincs szakszervezet, ott alacsonyabb béremelést is letolhatnak a dolgozók torkán. Az országgyűlési választás gazdasági és politikai bizonytalanságot okoz, ami kihathat a multik dntéseire és a bérekre is – magyarázta Székely a lapnak, és azt is hozzátette, hogy a nyersanyag- és energiaárak emelkedése is nehezítheti a nagyobb béremelések elérését.

Az infláció további kifutása – és ennek hatása a bérekre – is nagy kérdés, László Zoltán szerint ha az infláció felől nézik a témát, akkor nem nagyon lehet előrelépésről beszélni a bérmegállapodásoknál.

Az infláció nagyon eszi a béremeléseket, bőven tíz százalék felettit is elvihet az emelésből egy-egy munkavállalói bevásárlókosárra vetítve

- mondta el a 24.hu-nak.

Forrás: 24.hu