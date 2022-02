Orbán Viktor világossá tette: elítéli Putyint, és minden szankciót támogat vele szemben

Orbán Viktor miniszterelnök újabb bejegyzést tett közzé, melyben a beregsurányi határátkelőről jelentkezik. Fotóján a sajtó munkatársai veszik körbe, azt írta, rendkívüli helyzetértékelést tart.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

Az ATV beszámolója szerint a miniszterelnök újságírói kérdésre elmondta, úgy látja, a határon a segítőkészség és a szervezettség átlendíti az odaérkezőket a nehezén. Hozzátette, ahhoz képest, hogy milyen nehéz háborús helyzet van, minden szervezetten és rendezetten működik.

A határ másik oldalán egy háború zajlik, aminek a frontvonala még odébb van, nem érkezett be még Kárpátaljára. Itt még komoly katonai cselekmények nem voltak, de ha elhúzódik a háború, lesznek itt is komoly katonai cselekmények, és fel kell készülni, hogy kezelni tudjuk ezeknek a következményeit. Számunkra a legfontosabb, hogy segítsük azokat, akik idejönnek, másrészről viszont nem szabad belevonódnunk a harcba

– idézi az ATV Orbán Viktort, aki hozzátette, szerinte a jövő héten lesz szükség erősebb lélekjelenlétre.

A magyar kormányfőt arról is kérdezték, hogy hogyan értékeli találkozóját Putyinnal, melyet korábban békemissziónak is nevezett. Orbán Viktor hangsúlyozta, az elmúlt tíz napban több európai vezető is tett erőfeszítéseket, a német kancellár és a francia elnök is ott járt. Mindent megtettek, ami emberileg lehetséges volt annak érdekében, hogy elkerüljék azt, ami bekövetkezett