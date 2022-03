Egy felmérés szerint a tavaszi országgyűlési választás az utolsó pillanatban fog eldőlni

A Republikon Intézet februári pártpreferencia-felmérése szerint a biztos pártválasztók körében a Fidesz 48, az Egységben Magyarországért 46 százalékon áll, a bizonytalanok aránya pedig 16 százalék.

A Republikon Intézet februári pártpreferencia-kutatása szerint alig történt változás január óta abban, hogy ki melyik pártra szavaz április 3-án Magyarországon, alig van különbség a Fidesz és az ellenzéki összefogást képviselő Egységben Magyarországért között.

A Telex ismertette a felmérést, melyet a Republikon 1000 ember telefonos megkérdezésével készített február 18-24. között (tehát az orosz-ukrán háború hatása még nincs benne a felmérésben), és amely korra, nemre, iskolai végzettségre és településtípusra nézve reprezentálja az ország felnőtt lakosságát (a hibahatár +/- 3,2 százalék).

A cikk szerint a teljes népesség körében január óta mind a Fidesz, mind pedig az Egységben Magyarországért támogatottsága 1-1 százalékpontot csökkent. A felmérés adatfelvételekor a Fidesz 40, az ellenzéki összefogás 39 százalékon állt.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) támogatottsága 3 százalékról 2-re csökkent, a Mi Hazánk 2-ről 3 százalékra nőtt a teljes népesség körében. A bizonytalanok aránya 2 százalékponttal nőtt, jelenleg 16 százalék.

A cikk szerint a pártválasztók körében februárra a Fidesz 48, az ellenzéki összefogás 46 százalékon állt. Az MKKP és a Mi Hazánk 3-3 százalékos támogatottsággal bír a pártválasztók körében.

Összességében tehát januárral összevetve kevés változás volt tapasztalható az erőviszonyokban, a Republikon szerint minden mért változás hibahatáron belül mozgott, és a bizonytalanok aránya egyhén növekedett a kampányhajrában.

Emiatt a Republikon szerint ha ez érdemben nem változik, akkor a 2022-es országgyűlési választás az utolsó pillanatban fog eldőlni. Az elemzőcég szerint ha most vasárnap lenne a választás, akkor a Fidesz és az Egységben Magyarországért listáján lévők kerülnének be a parlamentbe. A Mi Hazánk és az MKKP jelnlegi állás szerint nem teljesítené a parlamentbe jutási küszöböt, ám ez még változhat a voksolásig visszalévő időben. A Republikon Intézet szerint már most megállapítható az, hogy a választás végkimenetel szempontjából fontos lesz a saját tábor mozgosítása mellett a bizonytalanok megszólítása is.

A Telex cikke szerint a Republikon még az orosz-ukrán háború kitörése előtt felmérte azt is februárban, hogy mennyire tartják fontosnak egy Orbán Viktor és Márki-Zay Péter közötti miniszterelnök-jelölti vita megrendezését.

„Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen szoros választási versenyben kiemelten fontos lenne egy jelölti vita”

- írta az elemzőcég, mivel adataik szerint a teljes népesség közel kétharmada tartja fontosnak a vitát, a Fidesz-szavazók egyharmada is ezen az állásponton van. Ugyanakkor a kormánypárti válaszadók 38 százaléka egyáltalán nem tartja fontosnak a vita létrejöttét. Az ellenzéki szavazóknál ez így néz ki: 92 százalékuk tartja fontosnak, hogy legyen vita a két jelölt között.

A felmérés kitér a bizonytalanokra is, az ő kétharmaduk, 66 százalék tartaná fontosnak a miniszterelnök-jelölti vitát, 19 százalékuk van azon az állásponton, hogy ennek a vitának a megtartása nem fontos.

