Mészáros Lőrinc nagyot vesztett vagyonából a forintgyengülés miatt

Az orosz-ukrán háború miatt a forint erős lejtmenetbe került a napokban, többször is negatív rekordokat döntve az euróval szemben, ez pedig kihatott Mészáros Lőrinc vagyonára is.

A Forbes.hu megnézte, hogy a leggazdagabb magyarok vagyonánál mit okozott az orosz-ukrán háború kitörése, mivel az érintettek közül sokaknál a vagyonuk nagy részét a tőzsdei érdekeltségeik értéke teszi ki, emiatt viszont nyomon lehet követni a vagyonok pillanatnyi alakulását.

Fotó: Facebook/NK Osijek

A cikk szerint a háború kirobbanása, vagyis február 24. óta Rahimkulov Ruszlán és Timur 118,7 milliárd forintot vesztett a Forbes becslése szerint, Csányi Sándor OTP-vezérnek 24,6 milliárd forinttal, míg Mészáros Lőrincnek 21,6 milliárd forinttal csökkent a vagyona.

Jászai Gellértnél 7,9 milliárdos csökkenést, Veres Tibornál 4 milliárdosat, míg Sinkó Ottónál és Lakatos Péternél 479 milliós csökkenést regisztrált a Forbes.hu. Mindegyik érinttetnél azt nézték meg, hogy az érdekeltségeikhez tartozó cégek tulajdonában álló tőzsdei részvények értéke mennyit csökkent január óta.

A lap szerint az amerikai Forbes is minden évben átnézi a magyar szerkesztőség számításait azoknak a milliárdosoknak az esetében, akik a becsült vagyon alapján elérhetik az egymilliárd dolláros értéket. A magyar listáról tavaly ez Csányi Sándornak és Mészáros Lőrincnek sikerült a jelenlegi állás szerint Csányi be is előzte Mészárost.

"Ennek legfőbb oka nagyon leegyszerűsítve nem a tőzsdei kilengésekben keresendő, hanem az elmúlt napokban haláltusáját vívó forintnak – a szingapúri kitettségek miatt Csányi vagyonának jelentős részét nem forintban, hanem euróban, dollárban és szingapúri dollárban számoljuk el, Mészáros Lőrinc dollárra átszámított vagyona azonban igencsak megcsappant a gyenge forint miatt"

- olvasható a cikkben.

Forrás: Forbes.hu