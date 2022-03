Márki-Zay: Nagyon sok fideszes is hazaárulónak tartja Orbánt

Márki-Zay Péter a Népszavának adott interjút az orosz-ukrán háborúval és Orbán Viktor politikájával kapcsolatban.



Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt ismét leszögezte, hogy a fideszes narratívával ellentétben nem akar katonákat küldeni Ukrajnába.

Ez soha nem merült fel egyetlen NATO tagországban sem, tehát nem tudom, honnan veszi a Fidesz ezeket a vádakat. Amikor pedig azt mondják, hogy mi fegyverszállítmányokat küldenénk az ukránoknak és ezzel háborús veszélybe sodornánk Magyarországot, mindenkinek tudni kell, hogy éppen Orbán engedélyével vettek részt magyar felségjelzésű NATO repülőgépek fegyverszállítmányok Ukrajnába juttatásában. Ez akkor is így van, ha a kormány és a kormánymédia az ellenkezőjét állítja

- magyarázta.

Márki-Zay Péter szerint Orbán hintapolitikája odáig vezetett, hogy ma már a fideszes táborban is nagyon sokan tartják Orbánt hazaárulónak, mert Putyin érdekeit képviseli.

A kormánypártok hívei között is széles körben elterjedt az a nézet, hogy Magyarországnak nem lett volna szabad diplomáciai mentességet adni orosz kémeknek, nem lett volna szabad betelepíteni hozzánk Putyin bankját, a Nemzetközi Beruházási Bankot. A magyar lakosság többsége szemében hazaárulás volt az is, hogy a NATO-szövetséges Egyesült Államok által üldözött bűnözőket nem nekik adta ki, hanem hazaengedte Oroszországba, ahogy az is elfogadhatatlan a többség szemében, hogy az előző ukrán-orosz konfliktus idején Moszkva utasítására a magyar kormány elzárta a gázt az ukránok elől. Nem látom, hogy egy fideszes szavazó kétségbe vonná, hogy ezekben a kérdésekben Orbán hazaárulóként viselkedett