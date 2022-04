Szorítóba került Orbán Viktor – viharfelhők gyülekeznek a Fidesz felett

Orbán Viktor múlt szerdán tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján felmerült a megszorítások kérdése, éppen úgy, mint a maximalizált áron adható termékeké.

Akkor a miniszterelnök határozottan állította, hogy nem lesznek megszorítások. Értelmezés kérdése, de ha például a liszt vagy a tej ára május elején hirtelen 20-25 százalékkal megugrik, azt az árérzékeny lakosság aligha fogja másképp megélni.

Az alacsony jövedelműek többségének ugyan nincs autója, ám az elmaradottabb régiókban a tömegközlekedés sokak számára nem teszi lehetővé, hogy a közeli nagyobb településeken vállaljanak munkát. Így az üzemanyagár alakulása mind szociális, mind munkaerőpiaci szempontból fontos lehet.

A szakértők szerint lépésről-lépésre emelve az árakat kellene a piaci viszonyokhoz közelíteni, ahogy az is megoldás lehetne, ha szociális alapon biztosítanának meghatározott mennyiséget. Sőt akár a jogkövetést is lehetne azzal ösztönözni, ha például a gépjárműadót befizetők kapnának egy „kupont”, amivel a következő 3-6 hónapban például havi 50 liter üzemanyag kedvezményes áron való vásárlására jogosultak lennének.

Vélhetőleg a kormányfő is érzékeli, hogy a választási győzelem érdekében olyan utcába ment be az árstopok bevezetésével, amely különösen addiktív.

A lakosság egy része vélhetőleg örült ennek és könnyű szívvel X-elt április 3-án a Fidesz-KDNP listájára. Ugyanakkor annak egylépésben való kivezetése most olyan problémákat okoz, amely az atomjaira hullott ellenzéket egy mozdulattal újjáéleszthetné, miközben a kormány népszerűségét és szavahihetőségét könnyen megtépázhatná. Nem véletlen, hogy a fent említett sajtótájékoztatón a miniszterelnök is azt hangsúlyozta, hogy az árkorlátozó intézkedéseknek még nem járt le a határideje. Addig mindenképpen fennmaradnak, de szándékai szerint ezt követően sem lenne változás, ugyanakkor ehhez tárgyalni kellene az érintett társaságokkal, így a bankokkal, a Mollal, az üzemanyagkereskedőkkel, és a kiskereskedőkkel is.

Hiába jutnak esetleg megegyezésre, nem biztos, hogy erről újabb kormányhatározat születhet, anélkül pedig nem tudnak érvényt szerezni az intézkedésnek.

Orbán Viktor szerint valamikor májusban állhat fel az új kabinet, az élelmiszerek árstopja május elsejével könnyen kifuthat. A határidők alapján arra ugyanakkor reális esély van, hogy az üzemanyagok árát szabályzó kormányrendelet lejáratáig, május 15-ig legyen új kormány amely immár meg tudja hosszabbítani az intézkedést.

A kormány számára tehát a feladat most az, hogy a határidő lejárata előtt az Alaptörvénynek megfelelő jogszabályban hosszabbítsa meg az intézkedéseket. Persze az optimális az lenne, ha nem úgymond egy biankó szelvényről lenne szó, hanem határozott elképzelésük lenne arra vonatkozólag, hogy