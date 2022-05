Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetsége.

MTI/Koszticsák Szilárd

Mint az megírtuk, a kormány úgy döntött, május 27-én péntektől csak magyar rendszámú autók számára teszik lehetővé a kedvezményes áron való tankolást a magyar benzinkutakon. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt is hozzátette, hogy továbbra is tankolhatnak majd a külföldi rendszámú autók, de nem 480 forintért literenként, hanem piaci áron. Erre most megérkezett a benzinkutak válasza is.

Megoldhatatlan és kivitelezhetetlen

– értékelte Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetsége elnöke a döntést a hvg.hu-nak.

Az elnök emlékeztetett, hogy a tankoláskor előbb leveszik a pisztolyt az autósok, majd tankolnak és mennek fizetni. Ha a hatósági áras benzinből tankolnak, és mégsem magyar a rendszám, utólag már nem sokat tudnak tenni.

Akkor hívjunk rá rendőrt? Szívjuk ki a tankból az üzemanyagot?

– tette fel az egyébként jogos kérdéseket. Ezért kíváncsian várják a rendelethez tartozó végrehajtási utasítást. Az elnök szerint végrehajtható előírásokra volna szükség, de azzal, hogy a kormányzat most sem kérdezte meg a szakmai véleményeket, ennek kevés esélyét látja.