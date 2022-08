Csalódtak Orbánban a Fidesz-szavazók: becsapva érzik magukat és félnek – ez a magyar valóság

A Telex stábja Heves megyébe látogatott, és olyanokat kerestek, akik régebbi családi házban laknak, hiszen őket fogja a legjobban érinteni a rezsiemelkedés.

Mindenkinek rossz lesz, a lakók szerint, akik a gázt már be se merik kapcsolni, hiszen annyiba fog kerülni a gáz. Sokan már azon gondolkoznak, hogy fognak spórolni, és ezt az átlagember be is látja.

10-11 köbmétert minden nap elhasználok. Akkor hol van az a 144 köbméter egy hónapban?

– mondta egy hölgy, aki 12 éve mindig a Fideszre szavazott, és nagyon meglepte őket, hogy nem tartják be a fő ígéretüket.

Mások általány díjra álltak át, amely szintén többe fog kerülni, de legalább kevésbé fog fájni, olyan is van aki szerint mindenkinek rossz lesz. Többen leszerelték a gázkazánt, mert eleve, annak idején is többet fizetett és mással fog fűteni.

Azt mondta Orbán Viktor a választás előtt, hogy biztosítva van az olcsó gáz. Azt most meg mennyi lesz, ki sem bírjuk fizetni. Ez hogy van?

– panaszkodott egy és a több lakó is rögtön helyeselni kezdett, akik bíztak a kormány ígéretében és most átverve érzik magukat.

Szégyellhetnék magukat ezzel kapcsolatban. Ők maguknak beosztják a milliókat, észre sem fogják venni. Tőlünk elveszik, és ők abból élnek.

– mondta egy felháborodott idős hölgy aki szerint ők itt nyomorgnak ezekből a pénzekből, amiket löknek nekik.