Mészáros Lőrinc ügyvédje tönkretehet egy 123 éves sport egyesületet

Idén már 123 éves múltat tudhat maga mögött a zuglói Postás Sport Egyesület. Az elmúlt évtizedben egyszer már megéltek egy nehéz időszakot, akkor egyfajta megmentőként ült Mészáros Lőrinc ügyvédje az elnöki székbe.

Fotó: magyarfutball.hu

Ám újra egy hajszálra kerültek a csődtől. Hogy mi lesz a jövő, azt egyelőre senki sem tudja – írja az Mfor.hu.

Nincs kétség: megindult a lejtőn és a csőd felé tart a nagy múltú zuglói sportegyesület, a sokak által csak "Postásként" emlegetett klub.

Az elmúlt hetekben több forrásból is egybehangzóan úgy értesültünk, hogy az alkalmazottakat elküldték, teljesen üres a kassza, így fizetésekkel is tartozik az egyesület.

Bár a zuglói önkormányzatnak nincs szerepvállalása az egyesületben, mivel a körzetükhöz tartozó nagy múltú szervezetről van szó, a lehetőségeikhez mérten próbálnának együttműködni és segíteni. Úgy vélik ugyanis, hogy kötelességük megmenteni az egyesületet és foglalkozni ezzel az üggyel. Minden jel szerint azonban Vörös József, a Postás Sport Egyesület elnöke egyelőre nem kér ebből.

Hiába tűnt fel megmentőként Vörös, a problémák nem oldódtak meg. Már az ő elnöksége alatt, 2017 nyarán kikapcsolták a villanyt a sporttelepen, november közepéig nem volt gáz és fűtés, a bérekkel is elmaradtak, ami miatt számos munkaügyi per indult a Postással szemben – ezeket el is vesztették.

Úgy tudjuk, Vörös ezekkel a perekkel is magyarázza az egyeztetések során azt, hogy mára olyan helyzetbe került az egyesület, amilyenbe.

A jelek szerint anno kormányzati szinten is reményeket fűzhettek a Vörös-érához, mivel megkapták a 200 milliós támogatást adósságkonszolidációra, sőt 2017 végén bejelentették, a Postás területén valósítanák meg a Budapesti Nemzeti Tornasport Akadémiát, melyre 418 millió forintot biztosított volna a kormány. Ezt a projektet azonban nagyjából másfél évvel ezelőtt visszavonták, pedig már a közbeszerzési eljárást is lefolytatták.

Akkor a csődközeli helyzetből tehát az állam kisegítette az egyesületet, ám hogy most is meglépnek-e hasonlót, különös tekintettel a gazdasági helyzetre és az államkassza helyzetére, az nagy kérdés. Megkérdezték a sportért felelős Honvédelmi Minisztériumot, tudnak-e az ügyről, milyen módon tudnak segíteni, egyáltalán a Postás kért-e már segítséget. Cikkük megjelenéséig azonban még nem érkezett válasz.

