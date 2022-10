Sokkoló részletek derültek ki a magyar énekesnőt érintő drogbotrányról

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a rendőröket egy angyalföldi lakáshoz riasztották, ahonnan mentővel és rendőri kísérettel szállították kórházba az énekesnőt. Az eset még október 27-én történt.



Fotó: Youtube

Elsőként a Blikk értesült a hírről, amit korábban a rendőrség meg is erősített a lapnak.

A rendőröket 2022. október 27-én reggel riasztották egy angyalföldi lakásba, ahonnan a mentőknek egy nőt kellett kórházba vinni. A rendőrök a helyszínen csekély mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak, amit szakértői vizsgálat alá vetnek. Az ügyben a XIII. kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása gyanújával indított eljárást, gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt. A nő sérüléseivel összefüggésben nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

A Bors és a Blikk információi szerint több szemtanú is felismerte az énekest. A Borsnak több szomszéd is arról mesélt, hogy reggel hat és hét óra között rengeteg rendőr érkezett a társasházba. Az egyenruhásokkal mentősök is érkeztek, akik hosszasan időztek a lakásban, majd elvitték az énekesnőt. Információk szerint az énekesnőt az egyik budapesti kórházban is felismerték. A rendőrök még sokáig a helyszíneltek.

A párom azzal ébresztett, hogy most jön a földszintről, szerinte a házban lakó énekesnő meghalt, mert iszonyatos rendőri jelenlét van a házban és a mentő is itt van

– mondta a neve elhallgatását kérő egyik szemtanú.

Láttuk, hogy a ház teljesen tele volt rendőrökkel. Ő a másodikon lakik, oda ment fel az a 10-12 rendőr. Először a szomszéd lakásba csengettek be, eltévesztették az ajtót, majd utána mentek a jó lakáshoz. Hoztak fel kutyákat is, a kezükben pedig olyan ecsetelők voltak, mint a helyszínelős filmekben… Durva volt az egész, gondoltuk is, hogy ki fog pukkanni a lufi,mert nem ez volt az első balhéja, vitte már el mentő máskor is, de rendőrök akkor nem voltak. Ez a mostani nagy cirkusz volt, azt hittük ezt nem lehet eltussolni, de azóta sem jelent meg a neve sehol

– tette hozzá a szomszéd.

A Bors szerint a haza sztárvilág tud róla, hogy az énekesnő nincs jó állapotban, amit a szomszéd tapasztalata is megerősít, nem először hívtak hozzá mentőt.

A lap beszélt több hazai előadóművésszel is, akik nyilatkozni nem akartak, de annyit elmondtak: ők személyesen keresték már meg az énekesnő menedzserét, hogy felajánlják a segítségüket, de mindannyiszor azt a választ kapták, hogy nem kér belőle.

A Bors megbízható, egymástól független forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a híresség komoly sérüléseket okozott magának, mindkét kezén mély vágásokat ejtett, aminek következtében jelentős mennyiségű vért találtak a kiérkező rendőrök.

Több fórumon, közösségi oldalon és cikkben is felvetődött Tóth Andi neve, aminek kapcsán a Bors megkereste az énekesnő menedzserét, aki kategorikusan tagadta, hogy az énekesnő kapcsolatba hozható az eseményekkel.