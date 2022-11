Egyre több mindent kell a szülőknek biztosítaniuk, de ahogy beköszönt az igazán kemény tél, valószínűleg még ez sem lesz elegendő.

A legtöbb köznevelési intézményben már eddig is alapállapot volt, hogy a szülőktől kértek WC-papírt, zsebkendőt, szalvétát, de akár szappant és krétát is – sorolja a hvg.hu. A lista az elmúlt hónapokban azonban jócskán bővült – elsősorban az energiaválság miatt bevezetett kormányzati korlátozások miatt, hiszen most maximum 20 fok lehet az oktatási intézményekben. A lapnak több érintett, köztük szülők szólaltak meg a helyzet tarthatatlanságáról.

„Az utóbbi hetekben egyre többen jelezték felém – amit mindannyian tapasztalunk a gyermekeink elbeszélése alapján –, hogy az iskolában bizony hideg van, még az előírt 20 fokot sem éri el a hőmérséklet”

– áll egy kecskeméti iskola körlevelében, amit a szülőknek írtak. Az érintett városrészben az előző héten volt üzemkimaradás. „A kazán leállásáról jelzés senkihez sem érkezik, az épület felfűtését tovább nehezíti, hogy minden nyílászáró régi, elavult” – írják, majd arra kérik a szülőket, hogy az egyébként is hűvös állandó hőmérséklet és a várható további kimaradások miatt öltöztessék

melegen és rétegesen a gyerekeket, valamint vigyenek magukkal takarót is.

„WC-papírt, nedves törlőt, papírzsepit, papírtörlőt, folyékony szappant vinni kell. Egy héten egyszer gyümölcsöt is, mert sokszor tízóraira a környékbeli óvodákat ellátó cég csak teát vagy gyömölcslevet küldött. A következőket nem kötelező vinni, de örülnek neki, mert saját pénzből nem tudnak venni: papír, amire rajzolhatnak, ragasztó, színes ceruza, jó minőségű, otthon már nem használt játék” – írja egy pécsi szülő.

„Hétfőn reggel kb. 10 fokban mentek a gyerekek a suliba. Most is csak épp langyosak a radiátorok délelőtt, délután már egyáltalán nem fűtenek. Kicsi gyerekem van, már most vastag nadrágban, pulóverben megy iskolába. Mi lesz télen? Ma kórházba került egy kislány. A sötét folyosón nem látta a kifolyt vizet, rálépett, megcsúszott és kifordult a térde. Mentő vitte kórházba. Villanyt persze nem lehet kapcsolni, ablak messze, fény semmi. A gyermekvédelmi törvény bünteti a gyerek testi, lelki, értelmi veszélyeztetését. Ez nem tartozik a veszélyeztetés körébe?”

– teszi fel egy másik szülő a kérdést, szintén Pécsről.

Szerinte a délután lekapcsolt fűtés miatt másnapra teljesen kihűl az épület. „A számítógép teremben kabátban ültek a gyerekek. Volt olyan hely, ahol a 15 fokot sem érte el a hőmérséklet. Ez nem spórolás. Ezzel már az egészségüket veszélyeztetik. A nagylányom Kaposváron tanul. A helyzet ugyanez. A gyerek hidegben ücsörög egész nap, a kollégiumba a hidegbe megy vissza, nincs helye, ahol át tud melegedni. Szóval a helyzet elkeserítő. Ne a gyerekeken spóroljon az állam!” – fakadt ki az egyik szülő.

„Pokrócot és párnát is kell bevinniük a székekre. Plusz pulóver a szekrénybe és zárt váltócipő, hogy fel ne fázzanak. Elvileg 20 fokra fűtenek, de a fiamék terméhez ér legkésőbb a keringető és péntek délután lekapcsolják a fűtést, szóval hétfőn jó esetben reggel 6-kor indul újra. Nem tudom, mi lesz a téli szünet után, kabátban fognak ülni a gyerekek?”

– kérdezi egy másik édesanya egy Győr-Moson-Sopron megyei településről.

De nemcsak iskolákban és óvodákban, hanem a pedagógiai szakszolgálatoknál is van hely mindennek. Nincsenek tesztjeik, játékaik, informatikai eszközeik, de bútorokban és egyéb eszközökben is hiányuk van – ezek nagy részét a szakszolgálati dolgozók már így is otthonról vitték be. És itt még nem is beszéltünk a növekvő közüzemi számlákról, amelyek olyan terheket róhatnak a tankerületekre, amelyek alatt azok könnyen megroppanhatnak.

Az említett példákon kívül sok szülő hozott példát arra, hogy a kisebb javításokat a szülői közösség egy-egy tagja vállalta magára. Van, ahol a fűtés a legkritikusabb pont, egy budai iskolában például télre szeretnék a radiátorokat termosztáttal ellátni és ehhez a szülők segítségét kérik, holott ez egyértelműen fenntartói feladat.