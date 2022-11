Olyan durván szólt oda Orbánnak az ukrán külügyminiszter, amire még nem volt példa – A magyar embereknek is üzent Dmitro Kuleba

Orbán Viktor a saját játékát játssza az Európai Unióval, és ehhez néha Ukrajnát túszként használja – jelentette ki Dmitro Kuleba. Az ukrán külügyminiszter üzent a magyar embereknek is.

A NATO miniszterei kedden és szerdán Bukarestben tartanak megbeszéléseket, amelyek fő napirendi pontja várhatóan Ukrajna támogatásának fokozása lesz.

– mondta Kuleba hétfőn este a Politico-nak. Hozzátette:

Kuleba kitért Ukrajna és Magyarország problémás kapcsolatára is, mondván

Kuleba üzent a magyar embereknek is:

Bármit is olvassanak a hivatalos médiában, az ukránok nem ellenségesek a magyarokkal szemben. A magyarokkal barátok voltunk, barátok vagyunk és barátok is maradunk. De ezt a háborút meg kell nyernünk, és Magyarországnak is az az érdeke, hogy Ukrajna nyerjen