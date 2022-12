A Fidelitastól fenyegethették meg a fideszes influenszert – Elmesélte a kilépés körülményeit Tóth Bettina

A kormánypárti influenszernek azt mondták, hogy vagy csendben marad vagy kilép. Tóth szerint a Megafon áll az ügy hátterében.

Tóth Bettina influenszer korábban tagja volt a Fidesz ifjúsági szervezetének, de nemrég bejelentette, hogy kilép. A telex.hu-nak most a távozás körülményeiről beszélt. A fiatal elmondta, először a Pesti TV-ből zárták ki:

Én ezek után is kiposztoltam a véleményem, egy hét után hívtak a Fidelitastól, csendben maradok vagy kilépek, jelezték, utóbbi esetben elindulhat az adok-kapok viszony. Rögtön választ adtam.

Hozzátette, hogy „nekem azt mondták, a Megafontól telefonáltak a PS-be (a Pesti Srácokhoz), elmondásuk alapján mi szidtuk őket a műsorokban”, és „a Fidelitas is a Megafonra értette, ne posztoljak róluk semmit, mivel a véleményeimmel is belső konfliktust gerjesztek. A válaszom az volt, hogy kilépek inkább, minthogy csendben maradjak.”

Arról is beszélt, hogy a jövőben bármi is derül ki a Megafonról, nem fogja őket megvédeni – szemléz az rtl.hu. A Fidelitas, a Pesti TV és a Megafon nem nyilatkoztak az üggyel kapcsolatban. Korábban mi is beszámoltunk róla: Tóth azt írta a kilépéséről, hogy „fiatal vagyok, nekem még bőven nem a tisztségekkel kell foglalkoznom, hanem azzal, amiért jobboldali vagyok, az értékeimmel, ezekért pedig akkor is ki fogok állni, ha valaki hiábavalónak hiszi.”