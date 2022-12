Orbán egyik hatalmas álma hullott a porba: Nem lett az övé Ferihegy

A választási kampányban még halványan utalgatott rá, aztán azóta síri csöndben van a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. (BA) ügyében a kormányfő és egész csapata – számol be róla az mfor.

Palkovics László még miniszterként majd kormánybiztosként a kormánnyal sohasem vitatkozó sajtótermékeknek egyszer-kétszer még azt mondta, hogy

de ezt már senki sem vette komolyan azok közül, akik objektíven ítélik meg a helyzetet.

A cégértéket folyamatosan növelte a visszaerősödő utasforgalom és a folyamatosan jól teljesítő légiárukat kezelő üzletág. Tavaly októberben 1600 milliárd forintot ajánlott a kormány a BA-ért. Az akkor 4,44 milliárd euró volt, s a vételárat eleve euróban határozták meg. Azóta 17-18 százalékot romlott a forint, tehát ha a kormány figyelmen kívül hagyná a cégérték növekedést akkor közel

Annak ellenére, hogy tavaly az utasforgalom 20 százalékkal, a légiáru mennyisége pedig 36 százalékkal emelkedett 2020-hoz képest, a BA a koronavírus-járvány második évét is komoly veszteséggel zárta.

A nyári-őszi hónapokban többször is elérte vagy meghaladta az egymillió főt a Ferihegyen megfordult utasok száma. A cargo forgalom tartósan 15 ezer tonna körül alakult, ami több, mint a járvány első másfél évében volt. Utóbbi annyira jó mutató, hogy a globális versenyben Ferihegy az év cargo repülőtere lett.

2022-ben már nem folytatódtak a tavalyelőtt és tavaly is megtörtént elbocsátások, az üzemeltető igyekezett megtartani a munkavállalókat.

Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója a pénzügyi eredmények kapcsán még tavasszal kiemelte:

Büszkék vagyunk rá, hogy a második pandémiás évünket is át tudtuk vészelni állami támogatás nélkül, és minden nehézség ellenére a fejlesztéseket is dinamikus ütemben folytattuk. Hónapok óta készülünk a fellendülésre, egyrészt humánerőforrás, másrészt pedig kapacitás terén, és bízom benne, hogy 2022-ben az utasforgalom, és így a bevételek tekintetében is megközelítjük a 2019-es eredményeinket.