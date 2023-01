Jakab Péter megostromolta a fideszes fellegvárat – Katasztrofális állapotokról számolt be

A független parlamenti képviselő Debrecenbe látogatott, ahol megmutatta, hogy lehet belefutni abba, hogy az "orbáni megszorítások" tönkretesznek egy várost.

Facebookra feltöltött videójában egy debreceni fiatallal együtt arról számolt be, hogy januártól a trolibuszok egyáltalán nem fognak járni, a villamosok pedig csak hétköznap fognak járni.

Ezt akarják most elvenni a debreceniektől

A politikus szerint Miskolcon is ellenzéki a városvezetés, ott is vannak problémák, de mégis jár minden, illetve a szintén ellenzéki Budapesten is jár a tömegközlekedés. Ezzel szemben a fideszes fellegvárban már megszorításokat kellett hozni a tömegközlekedésben.

Innen is látszik szerinte, hogy Fideszesként is bele lehet bukni az orbáni megszorításokba, és a rezsim mindenkit megfojt.

Igazodunk a vármegyéhez? Jön a szekér?

- írta a videóhoz.

2022 novemberében jelentették be, hogy az energiahelyzettel összefüggő helyi intézkedések részeként a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. ritkítja a villamosok és a trolibuszok közlekedését november 14-től.