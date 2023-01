Sólyom László volt köztársasági elnök állva utazott a 21-es buszon

A Blikk egyik olvasója volt szemfüles, le is fotózta a 81 éves volt elnököt.

Sólyom László volt köztársasági elnököt sikerült lencsevégre kapni a 21-es buszon nemrég, az esetről a Blikk számolt be.

Fotó: Illusztráció/wikipedia CC BY-SA 3.0/Köztársasgi Elnöki Hivatal/Gilicze Bálint

A lap egyik olvasója fotózta le a volt elnököt, kezében szatyorral, fején a szinte már védjegyévé vált svájci sapkával – utóbbira figyelt fel először az olvasó-tudósító.

A cikk szerint Sólyom László a Déli pályaudvarnál – ahol az észlelő felszállt a buszra – már a járművön volt, és állva utazta végig az utat, egy magas fiatalemberrel beszélgetve.

A cikk szerint a 2010-ben visszavonult, és most 81 éves köztársasági elnök egy társasházzá alakított ikervillában él a Svábhegyen, feleségét 2015-ben vesztette el. Sólyom László tömegközlekedési eszközökön való feltűnése egyébként nem olyan nagy újdonság, korábban is fotózták már ilyen járműveken az ex-elnököt, aki jó pár éve lemondott a neki a törvények által biztosított személyi védelemről.

Lándi Balázs, a volt köztársasági elnök titkárságának vezetője a lap érdeklődésére elmondta, Sólyom László most is jó kondíciónak örvend, és legfeljebb csak esti fogadásokhoz használja az őt megillető hivatali autót, máskülönben viszont továbbra is tömegközlekedési eszközzel közlekedik. Emellett sokat sétál és kirándul és továbbra is a természet nagy rajongója.

Lándi Balázs a Blikknek azt is elárulta, hogy a volt öztársasági elnök továbbra is támogatója a Máltai Szeretetszolgálatnak, egy tehetséggondozó egyesületnek és egy hospice szervezetnek.

"Sólyom László jogtudós, egytemi tanár, korábban az Alkotmánybíróság elnöke volt, 2005-2010 között töltötte be a köztársasági elnöki posztot. A jogszabályok szerint a visszavonult államfőt maximum háromfős titkárság működtetése is megilleti, ehhez irodát is kaphat, illetve élete végéig szolgálati gépkocsi és sofőr is jár neki. Ezen túlmenően a „lakás üzemeltetési feladatainak ellátásához” egy fő alkalmazásának a feltételeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja. Sólyom László egy svábhegyi társasházi lakást választott"

– olvasható a cikkben.