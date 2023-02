Müller Cecíliával több esetben is téves Covid-halálozási adatokat olvastattak be

A koronavírus-járvány alatt a halálozási okra vonatkozó adatoknak több mint a harminc százaléka is hibás lehetett – állapította meg az Adatvédelmi Hatóság, miután Ujhelyi István európai parlamenti képviselő panasza nyomán vizsgálatot folytattak.



Az rtl.hu cikke szerint a politikus azt kifogásolta, hogy a járványban elhunytak és a kórházban ápoltak oltottsági adataival kapcsolatban hiába kért tájékoztatást az állami szervektől.

Az NNK az Adatvédelmi Hatóság vizsgálata során elismerte, hogy magas hibaszázalékkal került a rendszerbe a Covid-fertőzöttség mint halálozási ok. A hibás adatok száma a harminc százalékot is meghaladta. Például olyat is koronavírusban elhunyt személyként rögzítettek, aki fertőzött volt ugyan, de egyébként bizonyíthatóan öngyilkos lett