Hidvéghi Balázs: "Az idő a magyar miniszterelnököt igazolta"

Az idő a magyar miniszterelnököt igazolta a migrációs vitában, Orbán Viktor volt az egyetlen európai vezető, aki 8 évvel ezelőtt, amikor a migrációs válság elkezdődött, felismerte és hangsúlyozta azt, hogy a határokat meg kell védeni, ha szükséges akár kerítéssel is, és fel is építtetett egy ilyen kerítést – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője az MTI-nek adott szerdai strasbourgi nyilatkozatában.



Fotó: Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője beszél a Mondjunk nemet a szankciókra! elnevezésű országjáró sorozat fórumán Kiskőrösön, a Petőfi Sándor Művelődési Központban 2022. november 14-én. MTI/Rosta Tibor

Mi örülünk annak, hogy most nyolc évvel később egyre többen kezdik belátni, hogy Orbán Viktornak volt igaza. Az biztos, hogy az idő őt igazolta, és látjuk, hogy egyre több európai vezető, akár brüsszeli politikus is most már elkezdte a határvédelem fontosságát hangsúlyozni