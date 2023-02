Mi történt? Orbán Viktor felmentett egy kormánybiztost – Itt vannak a részletek!

Felmentette Wáberer György kormánybiztost Orbán Viktor. A közlöny nem nevezte meg, de az üzletember felmentése este 11-től hatályos -írja a 24.hu.

Orbán Viktor és Wáberer György Balatonvilágoson 2015. május 28-án. Fotó: MTI/ Koszticsák Szilárd

A Magyar Közlönyben megjelentek alapján Orbán Viktor döntése már csütörtökön, 23 órakor hatályba lépett. A Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról szóló határozat nem nevesíti a vállalkozót, indoklás sincs. A határozat hatályba lépése előtt azonban Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter egy közleményt juttatott el az állami hírügynökséghez, amely szerint Wáberer György kezdeményezte kormánybiztosi tisztsége megszüntetését.

Az ismert üzletember a jövőben a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi feladataira kíván koncentrálni, illetve továbbra is ellátja a Tokaj Borvidék és Fejlesztési Tanácsban vállalt feladatait.

A kormány köszönetet mond Wáberer György magas szakmai színvonalú, a térség hosszú távú fejlődését szolgáló, áldozatos munkájáért

– tette hozzá a miniszter. A kormány továbbra is kiemelten támogat minden olyan programot, amely növeli Tokaj-Zemplén térségének népszerűségét.

A koncentrációban a cégügyei is egyre kevésbé hátráltatják, hiszen pár nappal korábban a miniszterelnök veje kivásárolta a nevét viselő fuvarozócégből, a Waberer’s-ből is. A Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Csoport tavaly júliusban szállt be a magyar tulajdonú logisztikai vállalatba, novemberben már 28,87 százalékos részesedése volt, ezt pedig most a csoport 95 százalékos tulajdonában álló Merkport Zrt. 49,64 százalékra növeli, miután megvette a Wáberer György tulajdonába tartozó High Yield Vagyonkezelő Zrt. 22,88 százaléknyi Waberer's-részesedését. Ezzel Wáberer az összes részesedéséről megvált, valamint az igazgatósági tagságáról is lemondott.