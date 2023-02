A gigamutyiuzió fideszes polgármester újabb húzását leplezte le Hadházy Ákos – Pörög tovább a pétervásári ügy

Hadházy Ákos Facebook oldalán számolt be arról, hogy Pétervására polgármestere saját testvérének adta el az EU-s pénzeket elosztó kamuszervezet székhelyét.



Kép: Facebook/Hadházy Ákos

Hadházy Ákos az utóbbi időben keményen ment neki a polgármesternek, ezekről már mi is korábban beszámoltunk. Épített kacsalábon forgó medencés nyaralót EU-s pénzből, használta az Eu-s támogatásból vett luxusterepjárót, és a polgármester meg is fenyegette a giga-mutyit leleplező parlamenti képviselőt, illetve az "idióta" piacról is beszámolt.

A mostani bejegyzése szerint a 2018-as testület ülés jegyzőkönyve szerint ráadásul az ár igen akciós volt- egy bátrabb képviselő nem is szavazta meg a 7.5 milliós vételárat, mert ő tízmilliót tartott volna reálisnak.

Eged István persze “elfogultság miatt” nagylelkűen nem szavazott. Nyilván így tett akkor és, amikor az Észak Heves 33 Npkft ülésein arról döntöttek, hogy melyik családi vállalkozása mennyi pénzt kap.

Ezekről a szervezetekről azt kell tudni, hogy

elsősorban a kistelepülések nyertes EU-s projektjeire tesznek javaslatot, a tulajdonosok a települések, a döntéshozók pedig általában a polgármesterek.

Mint ahogyan Eged István, a munkaidőben a kacsalábon forgó falusi szálláshelyén lebzselő polgármester is a helyi szervezet elnöke.

A mellékelt utcaképek közül az első az eladáskori, a második a mostani állapotot mutatja. Hadházy azért még abban is odaszúrt, hogy a tető felújítása remélhetően már a tranzakció után történt.