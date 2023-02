30 millióért árulta a posztját az Országos Roma Önkormányzat volt elnöke – sok év börtönt kaphat

Az Országos Roma Önkormányzat volt elnöke, Agócs János akár hat év börtönt is kaphat hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A korábbi vezetők közül Kolompár Orbánt és Balogh Jánost is elítélték már pénzügyi visszaélések és bűncselekmények miatt, ezért a roma önkormányzat jelenleg is csődközelben van.

Agócs János az őrizetbe vétele során. Forrás: Ügyészség

Agócs János beismerő vallomást tett arról, hogy 30 millió forintért árulta a pozícióját.

Hat év börtönt, hat év közügyektől való eltiltást és kétmillió forint pénzbüntetést kért az ügyészség a volt elnök ellen. A magyar romák képviseleti szerve nem rendelkezik valódi hatalommal, ami gyenge vezetők mellett sorozatos botrányokat eredményezett.

A korábbi elnökök közül Kolompár Orbán közel 150 millió forintot tüntetett el a társaival, Balogh János pedig bő 80 milliót akart fiktív szerződésekkel lepapírozni. Az 1,6 milliárd forintot elherdáló, Híd a munka világába uniós foglalkoztatási programból lényegében semmi sem valósult meg. A programért felelős fideszes volt parlamenti képviselőt, Farkas Flóriánt még csak ki sem hallgatták.

A vádirat szerint Agócs tavaly tavasszal elhatározta, hogy pozícióját még a ciklus lejárta előtti lemondással pénzzé teszi, és átjátssza annak a képviselőtársának, aki hajlandó eleget fizetni érte. Szeptemberben bilincsben vitték el a rendőrök, miután tetten érték egy kecskeméti csárdánál – írja a 444.