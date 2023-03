Lázár János lefújta a HÉV és a 2-es metró összekötésének előkészítését, aminek sok ember nem fog örülni.

MTVA/Bizományosi: Róka László

Hadházy Ákos szombat reggel az Örs vezér teréről jelentkezett be, hogy beszámoljon a HÉV és a 2-es metró összekötésének terveiről – amely projektet Lázár János „egyetlen tollvonással” eltörölt. Ezzel pedig a független politikus szerint beláthatatlan időre elhalasztották a projektet.

– véleményez Hadházy.

Lázár másik kedvenc, politikai projektje a budapesti és vidéki emberek összeugrasztása, most is ezzel indokolja a beruházások leállítását. Csakhogy a HÉV-metró összekötés lefújásával nem annyira a fővárosiakkal tolt ki – persze, velük is, mert például Zuglón megy keresztül az autóforgalom –, hanem a kistarcsai, kerepesi, mogyoródi és gödöllői polgártársainkkal, vagy bárkivel, aki Budapestre igyekszik, hiszen továbbra is zötyöghetnek az elavult szerelvényeken vagy állhatnak a dugóban, ahelyett, hogy az autójukat P+R parkolóban hagyva, gyorsan és kényelmesen elérnék a belvárost