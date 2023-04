Orbán Viktor a XVI. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján mondott beszédet. Az eseményen több tucat szelfit is készített a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök kilencedik alkalommal vett részt a Szakma Sztár rendezvényen, ahol az oktatás és a szakképzés volt a központban. Az eseményen a kormányfővel sokan szelfiztek, erről osztott meg most hivatalos Facebook-oldalán egy galériát Orbán.

Ahogy korábban mi is megírtuk, Orbán Viktor a Szakma Sztár Fesztiválon mondott nyitóbeszéde után kipróbálta magát csikósként is. A Facebook-oldalára kikerült bejegyzésben még üzent is: