Borsot tört Orbán orra alá a Momentum – EU zászlót tettek a Karmelita előtti kordonra

Soha nem voltunk még ennyire távol Európától – fogalmazott Kele János, a Momentum elnökségi tagja az uniós csatlakozás 19. évfordulója alkalmából hétfőn az MTI-hez eljuttatott dokumentum szerint.

Közölték: hétfőn délelőtt a Momentum Mozgalom feltette az Európai Unió zászlaját a Karmelita előtti kordonra, hiszen Magyarország 19 évvel ezelőtt, 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.

Donáth Anna, a párt EP-képviselője szerint az Európától való távolodás egyik szimbóluma a Karmelita előtti "építési kordon", amely mögé cinikusan bújik el a miniszterelnök. Most már az is világos: a kordont a hatalom akár könnygázzal is hajlandó megvédeni.

EU-csatlakozásunk 19. évfordulóján muszáj emlékeztetnünk magunkat: európai értékek és szabadság nélkül nincs európai jólét. Aki ezzel próbálkozik, az hazudik magának és a választóknak, és szükségszerűen kudarcot vall

- fogalmazott Donáth Anna.

A Momentum szerint nincs ok az ünnepre, már a közintézményekről is hiányoznak az uniós zászlók. Nincs mit ünnepelni többek között a tanár- és diákellenes "bosszútörvény" miatt sem, amelyben "alapvető emberi és dolgozói jogaiktól fosztják meg a tanárokat. Mindezt kordonok mögül, rendeletekkel kormányozva" – fogalmazott Kele János.

A Momentum véleménye egyértelmű: európai országban nincs helye kordonnak, nincs helye az embereket kisemmiző rendeleti kormányzásnak – tette hozzá az ellenzéki politikus.