Novák Katalin váratlant lépett: "A három nap alatt több olyan kistelepülésen is jártam, ahol korábban köztársasági elnök még nem"

A nógrádi Rimócon interjúzták az államfőt. Irányítsuk oda a reflektort, ahova kevesebb fény jut – hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök a Nógrád Megyei Hírlapnak adott szombati interjúban.

Az államfő múlt heti nógrádi vármegye-látogatását követően adott interjúja a lap nyomtatott és online változatában is olvasható.

A köztársasági elnök a nool.hu lapnap elmondta:

Novák Katalin kiemelte: szeretné, ha egyre többen tudnának Nógrádra rejtett erőforrásként tekinteni. Ha van támogatás és megfelelő figyelem, akkor a nógrádiak is meg tudják mutatni, mekkora erő van ebben a vidékben – mutatott rá, hozzátéve: Nógrád vármegye egyre erősödik, sok a rejtett tartaléka.

Nógrád az ország egyik csodálatos vidéke. Könnyen megközelíthető, közel van Budapesthez, ráadásul a Kéktúra útvonala is átvezet a vármegye egy részén. A férjemmel mi magunk is járjuk a Kéktúrát, és legutóbb pont Nógrád határáig jutottunk, úgyhogy hamarosan jövünk majd erre is túrázni. Volt alkalmam a vármegye vezetőinek terveit meghallgatni arról, hogyan tehetik Nógrádot még vonzóbbá turisztikai szempontból. Szükség van jó szálláshelyekre, olyan minőségű infrastruktúrára, olyan gasztronómiai szolgáltatásokra, amelyek sok hazai és külföldi turistát képesek a térségbe vonzani. Sok feltétel már most is adott. Abban bízom, hogy megfelelő források biztosítása mellett Nógrád még jobban felírja majd magát Magyarország turisztikai térképére.