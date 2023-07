Selmeczi gabriella a Pride másnapját választotta arra, hogy kikeljen a transzneműek ellen

A fideszes frakcióvezető-helyettes elvenné a „nők 40” korengedményes nyugdíjat valakitől, aki a hivatalos magyar iratai szerint is nő.

Kép: Belföldi hírek – MCOnet / YouTube

Durva provokációnak nevezte Selmeczi Gabriella, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a Veszprémi Törvényszék ítéletét, amely szerint transzneműeknek is jár a nők számára a 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíj, a „Nők 40”.

Közel két hete számolt be róla a Háttér Társaság, hogy a – Veszprémi Törvényszék döntését követően – már a Fejér Vármegyei Kormányhivatal is elismerte: a transz nőknek is jár a „Nők 40” elnevezésű kedvezményes nyugdíjazási lehetőség. A kérdést az Európai Unió Bírósága már 2006-ban eldöntötte, a kormányhivatal kekeckedése miatt mégis a bíróság közbelépésére volt szükség.

Selmeczi egy olyan személytől sajnálja a korengedményes nyugdíjat, aki egyébként 2013 óta a hivatalos magyar iratai szerint is nő.

A fideszes országgyűlési képviselő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta: annak idején a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezéséért vezették be a „Nők 40-et”. Szerinte az alaptörvényből egyértelműen le lehet vezetni, hogy Magyarországon nincs társadalmi nem.

Magyarországon a transznemű emberek rendszerszintű hátrányos megkülönböztetés áldozatai a Háttér Társaság szerint: bár közel két évtizeden keresztül volt lehetőségük nemüket és nevüket hivatalosan is megváltoztatni, ezt a kormány javaslatára az Országgyűlés 2020 májusában bármiféle társadalmi egyeztetés vagy vita nélkül, egy közigazgatási salátatörvénybe rejtve egyik pillanatról a másikra megszüntette. Így a transzneműek nem csak, hogy nem ismertethetik el nemüket jogi szinten, de minden olyan esetben fel kell fedniük transz mivoltukat, amikor irataikkal igazolniuk kell magukat, például a munkakeresés, banki ügyintézés vagy egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során.