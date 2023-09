Novák Katalin olyat tett, amit más magyar államfő évtizedek óta nem

Novák Katalin az ENSZ Biztonsági Tanácsában mondott beszédet – magyar köztársasági elnökként évtizedek óta először. Novák Katalin elmondta, hogy Magyarország kész részt venni bármely békekezdeményezésben, ami megteremti egy tartós tűzszünet lehetőségét Ukrajnában.

– jelentette ki Novák Katalin, köztársasági elnök szerdán New Yorkban, az ENSZ Biztonsági Tanácsában elmondott felszólalásában, amire magyar államfő részéről évtizedek óta nem volt példa.

A Sándor-palota által közreadott képen Novák Katalin köztársasági elnök felszólal az ENSZ Közgyűlése 78. ülésszakának általános vitájában a világszervezet New York-i székházában 2023. szeptember 19-én. MTI/Sándor-palota

Az államfő megerősítette, hogy Magyarország üdvözli az Ukrajnai béke kezdeményezést és nyitott arra, hogy csatlakozzon a folyamathoz. Hangsúlyozta, hogy

Az államfő szót emelt az Ukrajnában élő magyar közösség mellett és kijelentette, számít arra, hogy Zelenszkij elnök lépéseket tesz és elősegíti az ukrajnai magyarok nemzetiségi jogainak helyreállítását, ahogy erre kijevi találkozójuk alkalmával és New Yorkban is ígéretet tett – jegyezte meg Novák Katalin, az ENSZ BT-ben elmondott felszólalásában, ahol ugyancsak szerdán tartott hozzászólást Anthony Blinken amerikai és Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter.

Novák Katalin azt is hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában zajló háború Magyarország számára – szomszédként – közvetlen fenyegetést jelent, és magyarok is életüket vesztik a harctéren. A háború közvetlen fenyegetést jelent Európa biztonsági struktúrájára is – hívta fel a figyelmet Novák Katalin.