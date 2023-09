Rettegnek, félnek a migránsoktól a helyiek Hajdúszoboszlón

Az RTL még augusztus végén forgatott a helyszínen, van aki már ki sem mer menni az utcára.

"Félünk a migránsoktól, félünk a kínaiaktól, mindentől félünk. Hogy miért? Nem tudom. Olyan sok mindent hall az ember, megerőszakolnak egy tizennégy éves kislányt, asszonyt megtámadnak az utcán”

- mondta egy nő az RTL-nek.



A tévécsatorna még augusztus végén ment el forgatni a helyszínre, a megkérdezettek többsége pedig azt nyilatkozta, hogy félnek, vannak, akik szerint nem mernek az emberek kimenni a sétálóutcára sem.

A tévének egy hajdúszoboszlói nő arra panaszkodott, hogy szerinte a helybelieknek nincs munkájuk, miközben behozzák a vendégmunkásokat. Szerinte a Fidesz most pont azokat a migránsokat hozza be az országba, akik ellen 2015-ben kampányolt. Egy másik asszony szerint is inkább a helyi fiataloknak kellene munkát biztosítani.