Karácsony Gergely talán élete sikerét érte el, olyan történt vele, ami csak világsztárokkal

Igazi múzsa lett Karácsony Gergely. A főpolgármestert ugyanis egy tetoválószalon munkatársának a lábára varrták. A művet személyesen Karácsony Gergely is megnézte és jót mosolygott rajta.

Nagyon sokan szeretik Karácsony Gergelyt, azt azért talán senki sem gondolta volna, hogy valaki magára is tetováltatja a főpolgármester portréját. Most mégis ez történt – szúrta ki a blikk.hu.

Karácsony Gergely arcképét valaki a lábára tetováltatta/Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A nem mindennapi tetkó a budapesti Street Art Tatoo stúdióban készült, az ötlet a hely tulajdonosának fejéből pattant ki. A stúdió blogjából megtudhatjuk, hogy a tetoválóművész órákig dolgozott rajta, ügyelt arra, hogy a lehető legélethűbb portrét alkossa meg. A tetkó a stúdió egyik munkatársának bokájára került, az arckép felett pedig a „Daddy” felirat is olvasható. Karácsony Gergelyt ugyanis sokan „Apu”-nak becézik a közösségi médiában.

A folyamatot dokumentáló TikTok-videó hatalmas népszerűségre tett szert, és maga a „múzsa” is reagált rá. Karácsony Gergely ellátogatott a stúdióba – melyet Street Art Tattoo Budapest youtube csatornáján is közvetítettek –, hogy személyesen is megtekintse a remekművet. A főpolgármester jót mosolygott rajta.