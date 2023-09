Orbán az egyszerű mesterek bizniszét is lenyúlja magának és aki az egészségügyből is nyíltan lop – Hadházy megszólalt Mészáros autószervizéről

Mészáros Lőrinc autójavítója szerelheti a mentőautókat a következő négy évben, évi egy, összesen négymilliárd forintért, derül ki az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren közzétett hirdetményből.

Ahogy arról ma korábban beszámoltunk, a közbeszerzés tárgya: gépjárművek teljes körű garancia-és szavatossági időn túli javítása, melyeket az Országos Mentőszolgálat a saját műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni.

Most Hadházy Facebook oldalán megmutatta azt a körlevelet amiben értesítették a mentősöket, hogy ezentúl az összes mentőautót Felcsútra kell vinni szerelni és az eddigi szervizeket tilos megbízni.

Ezer év alatt nem volt még olyan vezetője az országnak, amelyik még az egyszerű mesterek bizniszét is lenyúlja magának és aki az egészségügyből is nyíltan lop. Most -a gázszerelő strómanon kereszrül- van.