Ungár Péter anyukája zsíros bizniszt húzott be Orbántól

A Miniszterelnökség által nekik kiutalt közpénzből a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (KKTKK) képezheti tovább a történelemtanárokat és oktatókat.

Schmidt Mária online oktatást szervez wellness szállodákba. Forrás: Youtube

Jelenleg a KKTKK – aminek Schmidt Mária a főigazgatója és egyben kuratóriumi tagja is – a pedagógusokat két négycsillagos szállodában képzi, online tananyagból, személyes részvétel mellett – írja az RTL.

Az egyik hotel a mezőkövesdi Balneo Hotel Zsori, ami Tiborcz István köreihez köthető, a másik meg a ráckevei Duna Relax Hotel, amely Klemm Balázs, a magyar turisztika egyik legbefolyásosabb emberének érdekeltsége.

A képzések előkészítését a Prekog Alfa végzi, akik erre fejenként nettó 160 ezer forintos ajánlatot adtak. Ők biztosítják a képzési helyszínt, szállást, illetve a technikai és oktatási kellékeket és kiegészítő szolgáltatásokat is fejenként nettó 60 ezer, és e mellé jön még a fejenkénti 65 ezres catering is. Ez tanáronként és képzésenként összesen 285 ezer forint egy online is leadható tananyagért. Mivel 500 fővel számoltak, ez nettó 142,5 millió forint.

A KKTKK az RTL-nek küldött válaszában azt írta, 2016 és 2022 között „négy témakörben” indítottak képzéseket, „amelyeken több mint 25 000 tanár vett részt és csaknem 6 000 hazai közoktatási intézmény kapcsolódott be a programba.

A KKTKK adta ki Deák Dániel fidesz-megafonos influenszer a Fidesz-recept című könyvét, illetve L. Simon László A Megőrzés kultúrája című könyvét is – írja a 444.