Idős korára való tekintettel követel tiszteletet pártja a mutogatós fiatal demokratának

Vasárnap azt állította Lengyel Máté, a Momentum nyíregyházi önkormányzati képviselője hogy Nyíregyháza fideszes polgármestere beintett neki, amikor a városra szabadított akkugyárról kérdezte volna őt.

Bezzeg a fiatal demokraták korában nem volt divat az ilyen viselkedés! Forrás: Pixabay

A nyíregyházi Fidesz-KDNP frakció sajtóközleménye szerint „Lengyel Máté, aki nemrég még a Jobbikban szolgálta Vonát, Sneidert, Jakabot, Gyöngyösit, aki egy éve még (Gyurcsányné) Dobrev Klárát is ölelgette a jelöltségéért cserébe, s aki most elhagyva a Jobbik süllyedő hajóját már a Momentumot szolgálja, újra a balhét szítja Nyíregyházán – idézi a 24.hu.

Ez a politikai szélhámos, aki még egyetlen egy választáson sem tudott nyerni, az önkormányzatba is listáról jutott be, s akit tavaly az idősebb szocialisták a parlamenti választási vereség egyértelmű felelősének kiáltottak ki, most rácsodálkozott, hogy állítása szerint a nyíregyházi polgármester beintett neki. De arról nem beszél Lengyel Máté, miért is történhetett ez – már ha valójában megtörtént? Akkor lássuk a tényeket!