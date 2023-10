Kiderült, hogy milyen óriási összeget tapsolt el a nemzeti ünnepre és az atlétikai világbajnokságra a kormányzati kommunikáció.

Nem csak a rossz gazdasági helyzetben elköltött milliárdok miatt volt rendhagyó idén augusztus 20-a: Magyarországra érkezett Recep Tayyip Erdogan török elnök, akivel Orbán Viktor a sajtófőnöke szerint biztonsági, védelmi ipari és gazdasági ügyekről tárgyalt. Hogy miért éppen a nemzeti ünnepre, illetve az atlétikai világbajnokságra időzítették a munkalátogatást, azt nem árulták el:

Az viszont biztos, hogy a kormányzati kommunikáció az atlétikai vb-t és a nemzeti ünnepet igyekezett minél inkább összefonni, például külföldi politikusok meghívásával. „Ha egy nagy világesemény van, akkor az adott ország meghívja a barátait” – mondta Orbán Viktor augusztusban a Kossuth Rádióban. Úgy tűnik, hogy akit ő barátnak – a Nyugat pedig illiberálisnak, problémásnak vagy egyenesen autokratának – gondol, az el is jött.

Orbán Viktor a vendégeit a Karmelita kolostorba invitálta, az MTI beszámolója szerint vele nézte a tűzijátékot:

Recep Tayyip Erdogan török elnök,

Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök,

Savkat Mirzijojev üzbég elnök,

Tamím bin Hamad ál-Száni katari emír,

Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke,

Aleksandar Vucic szerb elnök,

Andrej Babis volt cseh kormányfő,

Sebastian Kurz volt osztrák kancellár,

Szadir Zsaparov kirgiz államfő,

Serdar Berdimuhamedow türkmén államfő

és Rusztam Minnyihanov, a Tatár Köztársaság vezetője.

A névsorból nemcsak uniós vezetők hiányoznak, hanem a visegrádi országok vezetői is. A hvg.hu tudta meg, hogy sokan közülük akkor sem tudtak volna Budapestre látogatni, ha szívesen ünnepelték volna együtt Orbán Viktorral az államalapítást: egyszerűen nem hívták meg sem Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőt, sem Ódor Lajos szlovák miniszterelnököt, de az osztrák, a cseh és a szlovén kormányfő hivatalát sem invitálták meg sem az atlétikai világbajnokságra, sem az augusztus 20-i ünnepségekre.

Akiket viszont igen, azoknak a kényelméről a számok tükrében nagyvonalúan gondoskodtak. A Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül intézte a kiemelten fontos vendégek szállítási szolgáltatásainak beszerzését:

nettó 350, bruttó 444,5 millió forintért szerződtek az állami hirdetések miatt ismertté vált, nyíltan fideszes Balásy Gyula cégeivel, a Lounge Event Kft.-vel és a Visual Europe Zrt.-vel (amelyet a New Land Media Kft.-n keresztül birtokol) protokolleseményekhez kapcsolódó szállítási feladatok ellátására.

Az összeg 70 százalékát a KKM biztosan lehívta, a fennmaradó 30 százalék opciós rész: az tehát biztos, hogy az események nettó 245 millió, bruttó 311,5 millió forintnyi megrendeléssel gazdagították Balásy cégeit. Hogy az opciós résszel élt-e a tárca, arról hiába érdeklődtünk.

A közbeszerzési dokumentumokból a szokásosnál több is kiderült, bár jellemzően ilyen megbízásoknál nem nagyon kötik a kíváncsiskodók orrára a műszaki paramétereket. A mostani felhívásból viszont kirajzolódott, hogy a munka az augusztus 20-i ünnepséget érinti, és hogy nagyjából mit kért a KKM:

Balásy cégeinek egyebek mellett biztosítani kellett a kék villogókat és az URH-rádiókat is, az ő feladatuk volt a KKM egyedi megrendelése alapján az esemény résztvevőinek, vendégeinek utaztatása, valamint a kapcsolattartás az érintett alvállalkozókkal. A KKM előre legyártott eszközeit is ők fuvarozták a tárca Bem rakparti épületéből a helyszínekre, a rakodást is ők végezték. Ezek mozgatása, kihelyezése, telephelyeken belüli szétosztása is a munka része volt.

Szerettük volna megtudni, hogy pontosan kiket érintettek a szállítási feladatok, hogy közülük kik érkeztek magán- és kik hivatalos látogatásra, illetve hogy hol és mennyiért szállásolták el őket, de kérdéseinkre a Külgazdasági és Külügyminisztérium nem válaszolt.