"Amit Karácsony Gergely művelt és művel a mai napig, ez nemcsak a fővárosnak, hanem minden magyarnak szégyen" – keményen beleállt a fideszes képviselő

Dunai Mónika (Fidesz) kiemelte: Karácsony Gergely főpolgármester nemcsak össze-vissza beszél, hanem össze-vissza osztogatja a sajátjainak mások, a fővárosi emberek pénzét.



Fotó: Dunai Mónika, a Fidesz frakcióvezető-helyettese felszólal a bányászatról, valamint a földgázellátásról szóló törvény módosítását célzó javaslat általános vitájában az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2023. június 16-án. MTI/Illyés Tibor

Felidézte, hogy

Karácsony Gergely súlyos pénzhiányt emlegetve jelentette be nyáron a BKK 28 százalékos jegyáremelését szeptembertől. Ugyanakkor saját döntési jogkörében eljárva a BKK és a BKV felső vezetésére "mesés pénzesőt zúdított, pedig még nincs is karácsony". Többek között Mártha Imre, a fővárosi közműcég vezetője is jelentős, 8 milliós jutalomban részesült