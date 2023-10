Több embert is elvitt a mentő Orbán Viktor beszédéről

Négy embert szállítottak kórházba a mentők Orbán Viktor október 23-i veszprémi beszédének helyszínéről – értesült a Gulyáságyú Média.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a portált arról tájékoztatta, hogy három esetben rosszullét, további egy esetben elesésből származó sérülés miatt volt szükség a mentőkre.

Azt is elárulta, hogy a betegek, sérültek kórházba szállításához a rendezvényt biztosító mentőegységen felül további mentőegységeket is be kellett vonniuk.