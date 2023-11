Ledöbbentek a World Press Photo szervezői L. Simon László kirúgásán

A szervezők szerint semmi sértő nincsen a botrányt kirobbantó fotókon, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, L. Simon László kirúgása pedig sokkolta őket – írta meg a Népszava.

Radisics Milán természetfotós, a Lábnyomunk – Az ember hatása bolygónkra című kísérlőtárlat kiállítója (b) és L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a World Press Photo 2022 kiállítás megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban 2022. szeptember 22-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A lap megkereste a tárlat ügyvezető igazgatóját, Joumana El Zein Khouryt, akit sokkoltak a fejlemények.

– válaszolt a vezető.

A Népszavának Andrew Davies, a World Press Photo Alapítvány kommunikációs igazgatója is reagált. Ő elmondta, hogy ritkán, de előfordul, hogy egyes országokban a hatóságok letiltják a kiállítást, vagy nem kapnak engedélyt a bemutatásra.

"Mindig megpróbáljuk megtalálni a módját annak, hogy kiállításainkat olyan helyekre is eljuttassuk, ahol a sajtószabadság nagyobb nyomás alatt áll, mint itt az Európai Unióban, és ebben együttműködünk a helyi hatóságokkal és partnerekkel. Ugyanakkor van egy olyan szabályunk, hogy az éves kiállítást teljes egészében be kell mutatni, és az összes nyertes történetet be kell vonni az éves kiállításba"