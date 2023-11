Összefogott Mészáros és Tiborcz: Az ő bankjaik osztják majd az EU-s pénzeket

A Mészáros Lőrinchez tartozó MBH Bank és a Tiborcz Istvánhoz tartozó Gránit Bank közös konzorciumban nyerte meg az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank közbeszerzését.

A 444 cikke szerint Ennek hála a 2021-2027-es ciklusban ők üzemeltethetik az MFB Pont Plusz vállalati hálózatot, ahol az európai uniós fejlesztési programokban elérhető forrásokat igényelhetik a vállalkozások. Az MBH tagbankjai korábban is dologztak már az MFB hitelintézeti partnereként. Ebben az időszakban 30 ezer kérelmet dolgoztak fel, és több mint 545 milliárd forintot folyósítottak.

A Magyar Bankholding Zrt. tulajdonosai között Mészáros Lőrinc mellett ott van a magyar állam, valamint a Felis Magántőkealapon keresztül Matolcsy Ádám barátja, Száraz István is.

A lap arra is emlékezett, hogy Tiborcz István cége kapott már milliárdos hitelt Mészáros Bankjától, ötcsillagos szálloda is cserélt már köztük gazdát, de például az Orbán család új főhadiszállásánál, Hatvanpusztán is van közös golfklubjuk.