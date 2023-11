Bayer Zsolt kiakadt a közmédia műsorában: "Ezek mintha nem lennének normálisak" – videó

A 48 perc című műsorban elhangzott, hogy Nyugat-Európában már a befogadó államok alkalmazkodnak a bevándorlókhoz.

Nyugat-Európában már a befogadó államok alkalmazkodnak a bevándorlókhoz, mivel a politikai percemberek szavazóbázist látnak a migránsok tömegeiben, és nem izgatja őket, hogy országuk hosszú távon "megy a levesbe" – hangzott el a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című közéleti háttérműsorban az M1 aktuális csatornán csütörtök este.

Ezúttal Bayer Zsolt író, publicista, Kulifai Máté, a Hetek lapszerkesztője és Máthé Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) elnökhelyettese voltak Lánczi Tamás vendégei.

A hirado.hu beszámolója szerint a műsor házigazdája felidézte, hogy Pierre Brochand, aki Jacques Chirac, majd Nicolas Sarkozy elnöksége idején a francia kémszolgálatot vezette, a minap a Le Figaro című napilapban hétpontos bevándorlásellenes javaslatcsomagot fogalmazott meg annak érdekében, hogy Franciaország ne pusztuljon bele a migrációs áradatba.

Bayer Zsolt pedig emlékeztetett rá, hogy a német kancellár is kitoloncolásról beszél, azt ígéri, visszaküldik Afrikába az illegális bevándorlókat, ám a kemény szavak ellenére továbbra is bevándorláspárti politikát folytat, hiszen pont most könnyítik meg a menekültkérelmek elbírálását.

Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, és tartok tőle, hogy Franciaországban ugyanez a helyzet

- vélekedett Bayer Zsolt. Máthé Áron hangsúlyozta, hogy Hollandiában és Franciaországban is tesznek erős kijelentéseket a politikai vezetők, mégsem várható érdemi változás.

Ha mindenki ugyanezt vallaná a francia kormányban, mint az említett kémfőnök, akkor is húsz-harminc-negyven éves, komoly munka kellene ahhoz, hogy az országon belül élő bevándorlókat – akik hajlamosak az antiszemitizmusra – úgy tudják kezelni, hogy ne legyen a vége polgárháború – mondta Kulifai Máté.

Bayer Zsolt itt felhozta, hogy a német zöldek ifjúsági tagozata azt javasolta, hogy kapjon 60 ezer eurót minden 18. életévét betöltő Németországban tartózkodó ember.

Ha esetleg Alinak eddig Marokkóban nem jutott eszébe, hogy elinduljon, akkor 60 ezer euróért holnap elindul. Mintha ezek nem lennének normálisak

-tette hozzá Bayer.

A jelenlegi nyugat-európai migrációs politika egyoldalú fegyverletétel olyan emberekkel szemben, akiknek egyetlen céljuk, hogy minél jobban kizsákmányoljanak bennünket, ez a katasztrófa biztos receptje

- idézte Lánczi Tamás a francia kémfőnök megállapításait.

Terítékre került a kirúgott brit belügyminiszter ügye is, akit azért menesztett a brit kormányfő, mert meg merte jegyezni a több százezres zsidóellenes demonstráció kapcsán, hogy a rendőrségnek fel kellene lépnie az agresszív és gyűlöletkeltő tüntetőkkel szemben.

Kulifai Máté rámutatott, hogy Nyugat-Európában már a befogadó államok alkalmazkodnak a bevándorlókhoz, hiszen a kormányok törvényekkel biztosítják az illegálisan érkező migránsok számára a kiskapukat.

Olyan üzenetet küld a befogadó állam, hogy hiába követsz el törvénytelenséget, mégis itt maradhatsz, szükségünk van rád, lépjél be a munkaerőpiacra. Ha viszont alkalmazkodik a befogadó ország, tényleg azt fogja érezni a bevándorló, hogy nem kell betartania a törvényeket – magyarázta Kulifai Máté.

Máthé Áron szerint "ha beengeded, ő vagy a gyereke már szavazati jogot fog kapni; a tömegdemokráciában pedig osztanak-szoroznak a politikusok. Hozzáfűzte, pillanatnyi politikai érdeke motiválta a brit miniszterelnököt, ám így hosszabb távon az egész ország "megy a levesbe".

Bayer Zsolt egy friss felmérés eredményeit ismertetve közölte, a britek 78 százaléka mondja azt, hogy az országa rettenetes állapotban van. "És érdekel ez egyébként valakit?" – vetette fel.

"Akkor a hajó elment, ez irreverzibilis folyamat" – jegyezte meg a házigazda, aki attól tart, hogy Európa már nem talál vissza arra az útra, amelyen több száz évig járt, hanem menthetetlenül elemészti a migráció.