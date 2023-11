Szijjártó Péter álmában sem gondolhatta, hogy ez az ember a barátjának nevezi majd

Szijjártó Péter az Európai Unió leghosszabb ideje hivatalban lévő külügyminisztere, ez pedig a magyar kormány egyik nagy ellenségét is megmozgatta.



Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A közel 10 éve hivatalban lévő Szijjártónak az a David Pressman (a magyar kormány szerint "Présember" – mert névvel ugye ők viccelhetnek) is gratulált, aki eddig nem sok jó szót kapott Orbánéktól.

– írta az X-en Budapest amerikai nagykövete.

Congratulations to my friend Minister Péter Szijjártó on becoming the European Union’s longest serving Foreign Minister.