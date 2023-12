A Gyurcsány mellett kiálló bajai polgármester ellen fegyelmi eljárás indult a Momentumban – Nyirati Klára nem ússza meg az éles Donáth Anna-kritikáját

Fegyelmi eljárás indult a Momentumban a Donáth Annát kritizáló bajai polgármester ellen. Nyirati Klára alapvetően elhibázottnak és átgondolatlannak tartja Donáth Anna nyílt Gyurcsány-kritikáját, de a párt ezt nem díjazta.

Fegyelmi eljárás indult a Momentumban Nyirati Klára bajai polgármester ellen, miután egy nyilvános rendezvényen kritizálta a párt EP-képviselőjét, Donáth Annát – értesült a 24.hu. Az információt a Momentum elnökségéből is megerősítették a lapnak.

A párt EP-képviselője az elmúlt hetekben folyamatosan bírálta Gyurcsány Ferencet és a Demokratikus Koalíciót, a többi között úgy fogalmazott, hogy a DK a hazugság kultúráját képviseli, és velük nem lehetséges a kormányváltás.

Donáth Anna többi közt azt mondta (illetve írta), hogy

A „DK a legelutasítottabb párt az ellenzéki szavazók körében: elnökük soha nem ismerte el felelősségét a magyar gazdaság csődközeli helyzetbe sodrásáért. Hazudott a választóknak, államcsőd szélére juttatta az országot, és sosem követte meg ezért a társadalmat” – írta Donáth a Válasz Online-on megjelent publicisztikájában október végén. Hozzátette: a DK nem hajlandó vállalni a felelősséget az ellenzék katasztrofális 2022-es választási kudarcáért. Egy hónappal később pedig jött a jövőbeni közös listát kizáró nyilatkozat.

Ezt kritizálta egy nyilvános rendezvényen Nyirati Klára, aki úgy látja, alapvetően elhibázott és átgondolatlan Donáth nyílt Gyurcsány-kritikája. Nyirati taktikailag és erkölcsileg is kritizálta Donáth szavait.

Annának ez egy borzasztó rossz lépése volt, és én csak csodálkozom, hogy miért hagyják. Annyira rossz lépés, hogy most a Momentumban szerettek volna nálunk Baján egy kihelyezett frakcióülést tartani, és én konkrétan mondtam, hogy ne jöjjenek. (…) Azért, mert most nem kívánatosak Baján

– mondta Nyirati.

Nyirati Klára borzasztó rosszul éli meg Donáth Anna DK-val szembeni frontnyitását.

Nyirati hozzátette azt is, hogy:

én Donáth Annára most nagyon haragszom, és nem én vagyok az egyetlen. A hétvégén Soproni Tamással találkoztam, és ő is azt mondta, hogy nem tér magához. Utána felhívta az Annát, hogy oké, most akkor mit mondjak a DK-soknak helyben? Hogy akkor most hogy várjam a segítségüket, hogy támogassanak? És én ugyanígy vagyok ezzel.