Gazdákkal lépett szövetségre a Fidelitas

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Fidelitas arról, hogy kölcsönösen segítik egymást a fiatalok tájékoztatásában, lehetőségeik megismertetésében.



Farkas Dániel, a Fidelitas elnöke beszédet mond a szervezet XX. kongresszusán a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2023. november 11-én. MTI/Komka Péter

A Magosz az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy már hosszabb időre nyúlik vissza az együttműködésük, amelyet a jövőben is folytatni kívánnak, ennek érdekében írásos formában is megerősítették összefogásukat.

A tájékoztatás szerint a megállapodáshoz a Magosz gazdasszony tagozata, illetve ifjú gazda tagozata is csatlakozott.

Idézték a közleményben Jakab Istvánt, a Magosz elnökét, aki arról beszélt, hogy komoly kihívások előtt állnak a gazdálkodók, ezért még inkább felértékelődik az összefogás jelentősége. Az elnök úgy fogalmazott, hogy "a Magoszban folyamatos építkezés van", minden vármegyében megalakították a gazdasszony tagozat, illetve az ifjú gazda tagozat területi szervezeteit is, és most megerősítették együttműködésüket a Fidelitasszal.

Ahhoz, hogy legyen a gazdálkodóknak, a családoknak jövő, lehetőség, (...) fontos az összefogás. A Fidelitas hozza a politikát, a Magosz pedig (...) a szakmát

- tette hozzá.

Farkas Dániel, a Fidelitas elnöke a közlemény szerint azt mondta, hogy céljaik azonosak, hiszen mindkét szervezet kiemelten fontosnak tartja az anyaországi és a határon túl élő magyar fiatalok képviseletét és támogatását.

"Óriási erő van a fiatal gazdák együttműködésében, akik sok esetben már mindkét szervezetben szerepet vállalnak" – hangoztatta a Fidelitas elnöke, hozzátéve, hogy számítanak rájuk a vidéki értékek megőrzésében és a magyar érdekek hatékony európai képviseletében is.

Nagyné Legény Ildikó, a Magosz gazdasszony tagozatának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasszonyok erős támaszai a családi gazdaságoknak érzelmi és szakmai értelemben is. Egyedülállónak nevezte, hogy a Magosz országos szinten megszervezte a gazdasszonyok érdekképviseletét. Sok esetben már eddig is tagjai voltak a gazdaköröknek, de most együtt még hangsúlyosabban képviselhetik a vidéki értékeket, és még jobban ráirányíthatják a figyelmet a hagyományok megőrzésére – tette hozzá.

Kálmánczi Miklós, a Fidelitas alelnöke szerint az Ukrajnában dúló háború és "az arra adott hibás európai uniós szankciók, valamint a balliberális média által terjesztett propaganda és a külföldről finanszírozott dollárbaloldal egyre inkább igyekszik szétzilálni a családokat, a gazdaságunkat, társadalmunkat, veszélybe sodorta értékeinket", ezért a szövetség megerősítése minden eddiginél fontosabb cél. Vidéki politikusként mindennapi munkájukban is ezt képviselik – fűzte hozzá.

Papp Zsolt György, a Magosz ifjú gazda tagozatának elnöke köszöntőjében elmondta:

a Fidelitasszal régóta szoros együttműködésben dolgoznak, hiszen érdekeik is azonosak. Kölcsönösen segítik egymás munkáját, mivel kulcsfontosságú, hogy a gazdálkodók minden információt a lehető leggyorsabban megkapjanak – hangsúlyozta.

A közleményben a Magosz és a Fidelitas közös céljaként fogalmazták meg, hogy a fiatalok Magyarországon tervezzék a jövőjüket, itthon alapítsanak családot, és helyben találják meg számításukat.