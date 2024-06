Szívszaggató – A verőcei hajóbaleset szerelmespárjáról így döntött a család: legyenek együtt a sírban is

Örök nyugalomra helyezték a verőei hajótragédia szerelmespárját, akiket bár nem egymás mellé temettek, de – a család döntése szerint – együtt lehenek a sírban is.

Az egész országot megrázta a néhány hete történt tragikus hajóbaleset, melynek során egy motorcsónak ütközött egy szállodahajónak. A motorcsónak nyolc utasa közül heten életüket vesztették, köztük egy szerelmespár is.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A két család úgy döntött, hogy a gyerekek legyenek együtt a sírban is, még ha csak így is. Így Bogi koporsójába Marci néhány ruháját is betettük, Marcit pedig Bogi ruháival együtt temették el