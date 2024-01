Itt a kormány reagálása a keleti vendégmunkások miatt kirúgott magyar dolgozók ügyére- Jakab Péter csikarta ki a választ

Tizennyolc takarítónőt küldtek el a B. Braun orvostechnológiai gyártó gyöngyösi üzeméből közvetlenül karácsony előtt, majd húsz filippínó munkás állt be helyettük – írtuk meg nemrég.



Fotó: Pixabay

Ez már nem az első eset volt, így Jakab Péter, a Nép Pártján mozgalom elnöke egy korábbi ügy kapcsán kérdéseket tett fel Orbán Viktornak.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! A Lenovo üllői gyárában tömegével foglalkoztatnak magyarok helyett külföldi, jellemzően Fülöpszigetekről érkező vendégmunkásokat. A magyar munkavállalók arról tájékoztattak, hogy a vendégmunkások – ellentétben a magyar dolgozókkal – 13. havi juttatásban is részesülhetnek. Kérdezem miniszterelnök urat, a kormány miért teszi lehetővé a vendégmunkások számára 13. havi juttatás kifizetését, illetve miért nem várja el ugyanilyen juttatás kifizetését a magyar dolgozóknak, kiemelten azok után, hogy a kormány a Lenovo üllői beruházását kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette? Jut-e ebből a pénzből a magyar dolgozók anyagi megbecsülésére is, vagy csak a vendégmunkások számítanak? Várom mielőbbi válaszát!

- kérdezte Jakab.

Majd jött a válasz:

A kormány minden esetben a magyar munkavállalók érdekeit részesíti előnyben a külföldi munkavállalók érdekeivel szemben. Ezért is keriilt megalkotásra az új, szigorú idegenrendészeti törvény, és ezért kerülnek a külföldi munkavállalókat érintő további szigorítások az említett törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletbe. A kormány elkötelezett a családok és munkahelyek megvédése, továbbá a foglalkoztatás további növelése mellett. Magyarorszag a magyaroké, és a magyar munkahelyek is első helyen a magyarokat illetik meg. A vállalkozásoknak minden esetben először a magyarok részére kell felajánlania az álláshelyeket, és csak akkor alkalmazhatnak külföldi személyt, ha nincs magyar jelentkező. A magyar munkaerőpiac védelme érdekében a vendégmunkások alkalmazásának lehetőségét további szabályok is korlátozzák. Ennek megfelelően egy adott munkaposzton csak és kizárólag akkor foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgár, ha arra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat magyar állampolgárt nem tud kiközvetíteni. A munkáltatónak figyelemmel kell lenni a munka törvénykönyvének azon rendelkezésére, hogy a munkaviszonnyal, igy különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.