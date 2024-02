Ördög Nóra fontos bejelentést tett a pedofil ügyben: "a bűnösöknek zéró a tolerancia"

Ördög Nóra nem szokott véleményt nyilvánítani politika és közéleti ügyekben.

Fotó: TV2

Az elmúlt napokban több megkeresést is kaptam több irányból, hogy szólaljak fel, vállaljak szerepet a bántalmazott gyerekek ügyében. Boldog vagyok, mert azt látom, ebben a témában egységes az álláspont, nem is lehet más: a bűnösöknek zéró a tolerancia. Ugyanakkor – csakúgy, mint minden közéleti témát – ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig is és ezután is távol fogom tartani magam.

Fontos napokat élünk, és kívánom, hogy a bántalmazott gyerekek ne csupán az eszközei legyenek a politikai csatározásoknak. Én mindenek felett velük, mellettük vagyok