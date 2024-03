Lázadoznak a gazdák – Eljött a kaszás is!

Valódi gazda-érdekképviseletet, stabil és kiszámítható jogi környezetet és több területre kiterjedő védelmet kérnek a kormánytól a hazai gazdák és méhészek.

Vasárnap délután újra összegyűltek a gazdák Budapesten. A kezdés előtt röviddel mindössze 30 ember és egy traktor várakozott egy Népligethez közeli parkolóban. Annak ellenére, hogy a szervezők eredetileg azt tervezték, hogy a traktorral együtt vonulnak a Parlamenthez, a jármű nem kapott engedélyt erre. Végül a résztvevők többsége gyalog vagy autóval tette meg az utat.

Illusztrácó: pixabay

Egy vidéki méhész a helyszínen elmondta az Indexnek, hogy a tüntetésre várják Nagy István agrárminisztert is a Parlamenthez. Ugyanakkor örülnének annak is, ha az Országos Méhészeti Egyesület vagy a Mézkiszerelő Üzem vezetője is megjelenne a rendezvényen.

Mondják el, hogy hova lett az a több milliárd forint, amit megkaptak. Számoljanak el az összegekkel! Ha azt ígérték, hogy magyar termelők mézét vásárolják fel, akkor miért is kell bejönnie az ukrán méznek?

A gyűlés résztvevői elindultak a Parlament felé, és a vonulást követően körülbelül 100 ember gyűlt össze az Idősebb Antall József rakparton. A helyszínen egy kaszásbábu fogadta a tiltakozókat, mely ismerős lehet a gyermekvédelmi és más egyéb tüntetésekről. A bábu kisebb konfliktust okozott a tüntetők között. Egy civil, Ágnes, elmondta, hogy most már biztos abban, hogy a gazdatüntetés mögött is a „balmoslék genderlobbista álellenzék áll”.

Délután 4 órakor kezdődtek a beszédek, elsőként Kernbaum Anita, a főszervező szólalt fel. Az ágazattól függetlenül nagy bajokkal küzdenek, a munkájuk értéktelennek tűnik, és évről évre növekvő veszteségeik vannak. Hiányzik az érdekképviselet, és a mai tüntetésen meghívott MAGOSZ nem képviseli őket. Kernbaum kijelentette, hogy a fentiek miatt a fiatalok számára kevés vonzó az agrárium, és a szülők is óvnák gyermekeiket ettől.

Szarka Tamás, a méhészek nevében beszélt, rámutatva, hogy mindannyian az életüket szentelték a természetnek, de most ilyen körülmények között kell élniük. Hangsúlyozta, hogy tavasszal valószínűleg engedélyezik az ukrán méz és gabona importját, miközben minőségüket alacsonynak tartja.

Tiltakozások törtek ki az elmúlt hetekben több országban, köztük Németországban, Franciaországban, Belgiumban és Lengyelországban is. Magyarország is csatlakozott a gazdatüntetésekhez, ahol március 9-től 11-ig tartanak demonstrációkat Budapesten.