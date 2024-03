Lónak a pömpölője ez eddig – így reagált Stumpf András Magyar Péter ma közzétett hangfelvételére.

A Válasz Online társalapítója Facebook-oldalán reagált Magyar Péter kedd reggel közzétett hangfelvételére. A lakásukon rögzített felvételen Magyar az akkori feleségével, Varga Judit igazságügyi miniszterrel beszélget. Magyar korábban azt állította, hogy Varga azt mondta a kormányról, hogy az egy maffia, amiből nem lehet kilépni. A felvételen azonban nem hallható ilyesmi.

Stumpf András szerint Magyar hangfelvétele

Lónak a pömpölője ez eddig

Később frissítette posztját és hozzátette,

Mégsem egészen az. Kicsit elhamarkodtam az ítélet alkotást. Miért? Mert ha valaki azt ígéri, hogy az igazságügyi miniszer egy felvételen maffiának nevezi a kormányt, amelyből nem lehet kijönni, aztán nincs is ilyen a felvételen, akkor az bizony lófüttynek tűnik első hallásra. Ha a felvételen ráadásul a maffiás állítással éppen ellentétes értelmű kijelentés hangzik el a miniszteri szájból, még kisebbnek látszik a lópikula. Márpedig Varga Judit azt mondja rajta, hogy Polt nem ura az ügyészségnek sem, az tehát mindenféle beavatkozási kísérletek ellenére is normálisan működik.

Stumpf András posztjában hozzátette:

Viszont: még itt, a magánfalamon is várnom kellett volna az ítéletalkotással, hiszen Varga nagyon átlátszó "nem gondoltam komolyan"-szövege azért tovább lendítette az ügyet, a vidéki prókátor jogi gyorselemzése pedig azt mutatja, hogy a felvétel igenis bizonyíték, s súlyos éveket szabhatnak ki az azon vázolt beavatkozási kísérletekért. Már ha Polt tényleg nem ura az ügyészségnek. Mert ha az, akkor ugye nem fognak. Mindegy, lényeg, hogy kicsivel bonyibb a dolog, mint ahogy elsőre éreztem, s ez a kétperces felvétel sem nulla egész nulla jelentőségű. Azt, hogy pontosan mekkora a jelentősége neki, inkább nem tippelném most meg. Arra van a Válasz Online, hogy oda már mindent végigelemezve írjunk. Ahhoz idő kell, de meglesz.)

Már Varga Judit is reagált volt férje, Magyar Péter titokban rögzített hangfelvételére. Varga azt írja, Magyar korábban is terrorizálta és zsarolta őt. Volt olyan eset, amikor könyveket, a nadrágját és annak övét is Varga Judit hátához vágta Magyar Péter.